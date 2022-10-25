Нобелевский комитет объяснил, почему не позвал послов Беларуси и РФ на церемонию

Опубликовано: 25.10.2022 20:14 , Обновлено: 25.10.2022

Нобелевский комитет сделал заявление 25 октября, согласно которому дипломатов из Беларуси и России на церемонию награждения не позвали. Хотя лауреатами стали представители и этих стран.

“Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции, но в связи с вторжением России в Украину Фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме”, - говорится в заявлении. Нобелевский фонд пообещал предоставить более подробную информацию о программе церемонии вручения Нобелевской премии позже.

Ранее Телеграф сообщил, что Нобелевскую премию мира присудили белорусу — правозащитнику Алесю Беляцкому, а также украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» и российской правозащитной организации «Мемориал».

Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Нобелевской премии 7 октября.

Нобелевскую премию мира дали белорусу Алесю Беляцкому