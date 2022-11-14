"Никто не готовился к такой войне" - В эфире "Россия 1" объяснили, почему армия РФ отступает в Украине

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Опубликовано: 14.11.2022 11:31 , Обновлено: 14.11.2022

Работница российского государственного телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева заявила в эфире, что российская армия "небольшая" и что перед вторжением в Украину никто не готовился к такой войне.

В России запрещено называть боевые действия в Украине войной, для этого там придумали термин “Специальная военная операция”. Однако Ольга Скабеева проигнорировала данный запрет и несколько раз назвала “спецоперацию” именно “войной”. Также она заявила, что план России, разработанный перед вторжением в Украину, не предусматривал, что за нее “впишутся” 50 стран.

“Никто не готовился к такой войне. Никто не рассчитывал на такую большую войну, мировую. Никто не исходил из того, что все 50 стран “впишутся” за Украину. И армия у нас небольшая, не рассчитанная на такие грандиозные войны”, - заявила она.

https://twitter.com/Fidan1973/status/1591665273895284736?t=1hxKRsjQVdZnGZggC-iJlw&s=19

Ранее Телеграф сообщил, что необычная ситуация произошла в одной из программ российского телевидения на телеканале НТВ. Ведущий Андрей Норкин обратился к зрителям, чтобы объяснить, почему российские войска уходят из Херсона. Однако стандартного ответа не дал, поскольку, как он заявил, за это может попасть в тюрьму. На записи он объясняет абсурдность действующего в России закона.

«Не хочу в тюрьму» — Ведущий НТВ Норкин в эфире отказался комментировать отступление из Херсона