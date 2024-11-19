"Никак не могут успокоиться" - В Совбезе объяснили белорусам, почему на дороги выведут военную технику

Опубликовано: 19.11.2024 11:19 , Обновлено: 19.11.2024

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович объяснил белорусам, почему с 19 по 22 ноября по дорогам страны будет передвигаться военная техника и экипированный личный состав, а также почему "пугаться этого не надо".

Так, Вольфович выступил в связи с командно-штабными учениями, о которых МВД Беларуси объявило утром 19 ноября.

Он отметил, что во время мероприятий на дороги общего пользования выведут военную технику и экипированный личный состав. Однако сказал, что “пугаться этого не надо”, потому что “мероприятие исключительно плановое” и “нацеленное на проверку способности, готовности сил и средств, входящих в государственную систему реагирования на акты терроризма, к выполнению своих задач”.

По словам госсекретаря Совбеза, “анализ обстановки вокруг нашей страны говорит об усилении тенденций, связанных с обострением общественно-политической ситуации”.

“Наши оппоненты, прежде всего за рубежом, никак не могут успокоиться, используют все рычаги и возможности для того, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку”, — заявил Вольфович.

И высказал уверенность, что “сегодня наши силы и средства готовы к выполнению любых задач, пресечению любых рисков и угроз”.

Ранее Telegraf.news писал, что в МВД Беларуси объявили, что с 19 по 22 ноября проведет командно-штабные учения по всей стране. Они пройдут под руководством главы ведомства Ивана Кубракова “с участием субъектов государственной системы реагирования”.

В МВД пояснили, что в ходе учения мероприятия будут как теоретические, так и практические. А тренировки проведут в Минске, областных и районных центрах.

МВД предупредило о возможных перекрытиях дорог по всей Беларуси. Кому приготовиться?