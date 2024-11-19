МВД предупредило о возможных перекрытиях дорог по всей Беларуси. Кому приготовиться?

Опубликовано: 19.11.2024 09:05 , Обновлено: 19.11.2024

В МВД Беларуси объявили, что с 19 по 22 ноября проведет командно-штабные учения по всей стране. Они пройдут под руководством главы ведомства Ивана Кубракова "с участием субъектов государственной системы реагирования".

В МВД пояснили, что в ходе учения мероприятия будут как теоретические, так и практические. А тренировки проведут в Минске, областных и районных центрах.

“В ходе учений правоохранители продемонстрируют готовность к оперативному реагированию на возможные осложнения обстановки в стране во время электоральной кампании. Цель вводных задач - недопущение проявлений экстремизма и терроризма, вовлечения граждан в противоправные действия, пресечение нарушений общественного порядка”, - заявили в МВД.

В ведомстве предупредили о возможных перекрытиях улиц и “использовании пиротехники”.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что накануне президентских выборов, которые запланированы на 26 января 2025 года, в “каждом населенном пункте” Республики пройдут учения и тренировки сотрудников МВД. По его словам, “активная фаза” наступит уже в ноябре, а спецподразделения будут “отрабатывать” сценарии освобождения заложников.

«В каждом населённом пункте» — В МВД Беларуси рассказали, что сделают накануне выборов