Опубликовано: 17.01.2025 13:38 , Обновлено: 17.01.2025

Премьер-министр Роман Головченко выразил уверенность, что сотрудничество Беларуси с Западом «рано или поздно возобновится», но не стал давать точных прогнозов, когда это произойдёт. Об этом он сообщил журналистам государственных СМИ.

Премьер Беларуси назвал причиной, по которой западные страны ввели санкции, «непонятные и мифические ценности». При этом, по его словам, интерес на Западе к сотрудничеству с Беларусью есть, особенно со стороны бизнес-кругов, которые «страдают от политики своих собственных правительств».

«Чем раньше это случится, тем меньше пострадают все вовлечённые стороны», — добавил он, имея в виду возможное возобновление сотрудничества.

Как отметил премьер-министр, Беларусь готова возобновить полноценное сотрудничество с Западом «в любой момент». «Не надо им это сейчас, хотят они переплачивать в ущерб своей экономике — пусть это будет так», — привело слова Головченко госагентство БелТА.

Несмотря на санкции, торговый оборот с Евросоюзом и Западом в целом сохраняется, отметил премьер-министр. «По тем позициям, которые не находятся в сфере санкционного воздействия, а где-то идёт и реэкспорт по другим каналам. Европейский бизнес работать с нами заинтересован», — заявил он, добавив, что Беларусь идёт лишь на выгодные для неё предложения.

Ранее Telegraf.news писал, почему, по мнению премьер-министра, МВФ и ЕАБР в прошлом году улучшали прогнозы для экономики Беларуси.

«Вынужденная мера» — Головченко объяснил, почему МВФ и ЕАБР улучшили прогноз для экономики Беларуси