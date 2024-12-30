«Вынужденная мера» - Головченко объяснил, почему МВФ и ЕАБР улучшили прогноз для экономики Беларуси

Опубликовано: 30.12.2024 11:38 , Обновлено: 30.12.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко назвал макроэкономические прогнозы международных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд и Евразийский банк развития "инструментом манипуляций". Глава правительства объяснил, почему этим организациям пришлось в течение года пересматривать свои прогнозы по экономике Республики.

Комментируя в эфире гостелеканала “Беларусь 1” недавнее улучшение экономических прогнозов для страны, в частности, со стороны МВФ и ЕАБР, Головченко подчеркнул, что тот, “кто финансирует или кто платит деньги, тот эту музыку и заказывает”.

“Конечно, в условиях такого давления, которому мы все подвергались, что они могли нам сказать? Конечно, что будет плохо, будете загибаться и так далее, вообще, у вас будет инфляция, стагфляция, девальвация и прочее”, - объяснил Головченко пессимистичные прогнозы, которые давали белорусской экономике международные эксперты в начале 2024 года.

Однако, по словам премьера, правительство “абсолютно по этому поводу не переживало”, “адекватно всё оценивало” и ориентировалось “на свои собственные прогнозы, которые являются выверенными”.

“То, что они сейчас переоценивают в сторону повышения, это вынужденная мера. Уже цифры видны, поэтому потом, собственно, заказчики спросят - а куда вы смотрели? И это же отражается на их репутации, если они не могут адекватно спрогнозировать даже такой показатель, как темпы роста экономики, то, в чем можно верить. Поэтому здесь ничего удивительного нет”, - прокомментировал Головченко корректировку прогнозов МВФ и ЕАБР, которая, отметим, является стандартной практикой для долгосрочного прогнозирования.

Головченко назвал запланированный правительством показатель роста экономики в 2025 году в 4,1% “сложной задачей”, но подчеркнул, что правительство “не может для себя других целей ставить”.

“Потому что иного выбора, кроме такого динамичного развития, у нас нет”, - резюмировал премьер.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Евразийский банк развития (ЕАБР) в своём макроэкономическом прогнозе на следующие три года спрогнозировали снижение ВВП Беларуси до 2,6%, в 2026 и 2027 годах — дальнейшее падение до 1,9% и 1,5%, соответственно. Впрочем, эти цифры выше, чем прогнозные показатели, озвученные в начале 2024 года.

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Аналогичным образом и МВФ улучшил свой прогноз для Республики: по обновлённому прогнозу, в 2025 году ВВП Беларуси подрастёт на 2,3%, тогда как в начале года институт оценивал этот рост не более чем в 1,1%.