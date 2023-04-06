«Необдуманный бред или провокация?» — В ГПК Беларуси ответили Латвии на обвинения в «вооружении мигрантов»

Опубликовано: 06.04.2023 14:56 , Обновлено: 06.04.2023

В Госпогранкомитете 6 апреля отреагировали на обвинения пограничной охраны Латвии в том, что белорусские пограничники якобы «пытались вооружить огнестрельным оружием» нелегальных мигрантов.

«Заявления латвийских пограничников: необдуманный бред или готовящаяся провокация?» — написали в телеграм-канале ГПК.

В белорусском ведомстве заявили, что начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс «сослался на слухи и каких-либо доказательств, подтверждающих фактов не привел».

«Несмотря на подобные заявления в стиле «желтой прессы» и несостоятельность обвинений, которые транслируются на официальном уровне европейскими руководителями высокого ранга, подобные вбросы могут быть частью информационного фона для готовящейся провокации на латвийско-белорусской границе», — считают в Госпогранкомитете Беларуси.

Кроме того, по их мнению, «фантазии, связанные с возможностью применения беженцами огнестрельного оружия – это очередная попытка дискриминации и формирования негативного отношения к уязвимым категориям людей с Востока».

Что произошло?

Напомним, несколькими днями ранее начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс обвинил белорусских пограничников в том, что они якобы «пытались вооружить огнестрельным оружием» нелегальных мигрантов.

Он заявил, что «белорусские службы пытались уговорить нарушителей вооружиться и осуществить агрессию против латвийских пограничников» и утверждал, что «нарушителям границы предлагали огнестрельное оружие, чтобы они пересекли латвийскую границу».

Латвия обвинила белорусских пограничников в «попытке вооружить» мигрантов