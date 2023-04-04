Латвия обвинила белорусских пограничников в «попытке вооружить» мигрантов

Опубликовано: 04.04.2023 10:25 , Обновлено: 04.04.2023

Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс обвинил белорусских пограничников в том, что они якобы «пытались вооружить огнестрельным оружием» нелегальных мигрантов. Что говорит Минск?

Он заявил, что «белорусские службы пытались уговорить нарушителей вооружиться и осуществить агрессию против латвийских пограничников», передает LSM.

Пуятс утверждает, что «нарушителям границы предлагали огнестрельное оружие, чтобы они пересекли латвийскую границу».

«Против пограничников Латвии направлена ​​вербальная агрессия со стороны служб Беларуси. Мы следим, конечно, и за тем, что произошло в Польше, где к польским пограничникам было применено физическое насилие. Оцениваем возможность таких рисков, как довольно высокую», — сказал глава литовской Госпогранохраны.

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Что говорят в ГПК Беларуси?

В Госпогранкомитете Беларуси на момент написания новости эту информацию не комментировали. Однако ранее в ГПК подобные обвинения отвергали, заявляя о «фейках».

В то же время белорусские пограничники обвиняют Польшу, Литву и Латвия в смертях мигрантов на границе.

«Только с начала этого года действия сопредельной стороны стали причиной 10 смертей иностранцев на границе с Польшей, Литвой и Латвией. За три неполных месяца пресечены попытки незаконного вытеснения в Беларусь групп беженцев общим количеством более 4,5 тысяч человек», — заявляли в ГПК 17 марта.