Латвия обвинила белорусских пограничников в «попытке вооружить» мигрантов
Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс обвинил белорусских пограничников в том, что они якобы «пытались вооружить огнестрельным оружием» нелегальных мигрантов. Что говорит Минск?
Он заявил, что «белорусские службы пытались уговорить нарушителей вооружиться и осуществить агрессию против латвийских пограничников», передает LSM.
Пуятс утверждает, что «нарушителям границы предлагали огнестрельное оружие, чтобы они пересекли латвийскую границу».
«Против пограничников Латвии направлена вербальная агрессия со стороны служб Беларуси. Мы следим, конечно, и за тем, что произошло в Польше, где к польским пограничникам было применено физическое насилие. Оцениваем возможность таких рисков, как довольно высокую», — сказал глава литовской Госпогранохраны.
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Что говорят в ГПК Беларуси?
В Госпогранкомитете Беларуси на момент написания новости эту информацию не комментировали. Однако ранее в ГПК подобные обвинения отвергали, заявляя о «фейках».
В то же время белорусские пограничники обвиняют Польшу, Литву и Латвия в смертях мигрантов на границе.
«Только с начала этого года действия сопредельной стороны стали причиной 10 смертей иностранцев на границе с Польшей, Литвой и Латвией. За три неполных месяца пресечены попытки незаконного вытеснения в Беларусь групп беженцев общим количеством более 4,5 тысяч человек», — заявляли в ГПК 17 марта.