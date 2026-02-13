Немецкие солдаты не хотят ехать в Литву на границу с Беларусью

Опубликовано: 13.02.2026 08:12 , Обновлено: 13.02.2026

Грандиозный проект министра обороны Германии с размещением в Литве постоянной бригады Бундесвера оказался под угрозой провала. В ведомстве планировали отправить на восточный фланг, к границе с Беларусью, только добровольцев, но их, похоже, не хватает для укомплектования бригады. Министерство пока сохраняет оптимизм, но неофициально уже рассматривает возможность пересмотра заявленного принципа добровольного участия.

Размещение на постоянной основе боевой бригады Бундесвера на литовском полигоне Руднинкай, расположенном в 20 километрах от границы с Беларусью, задумывался как престижный проект. Но из-за нехватки солдат-добровольцев, которые, судя по всему, не горят желанием ехать туда, он не получил широкого распространения. При этом для действующего министра обороны Бориса Писториуса эта миссия считается едва ли не самым важным курируемым им проектом в рамках НАТО, сообщило польское издание Onet.pl.

Согласно информации немецкого издания Spiegel, на данный момент на запланированную двухлетнюю миссию в страны Балтии зарегистрировалось слишком мало добровольцев. Проблемы возникли с укомплектованием кадрами двух батальонов, которые должны быть сформированы уже в этом году для Литвы и переведены туда в 2027 году. Ссылаясь на конфиденциальный отчет ведомства, Spiegel сообщил, что “количество заявок от добровольцев недостаточно”, чтобы реализовать эти планы.

Наблюдается острая нехватка кандидатов в рядовые. Когда Писториус объявил о формировании бригады в июне 2023 года, он заверил, что в нее будут направлены только добровольцы. Для того, чтобы привлечь этих добровольцев и сделать миссию более привлекательной, был специально принят ряд законов с дополнительными льготами. Более того, в Литве даже пообещали специальные немецкие школы для солдат с семьями, а супругам военных пообещали оказать помощь в поиске работы.

Однако все эти меры пока не принесла ожидаемых результатов. Согласно документу от 26 января, на данный момент в добровольную программу записалось всего 209 солдат , что составляет примерно 10% от нужного числа.

Чтобы исправить ситуацию, Германия с Литвой разворачивают целую агит-кампанию по набору новобранцев. Потенциальным добровольцам планируют разослать порядка 43 000 писем с информацией о программе. Кроме того, власти планируют организовывать однодневные поездки в Литву, чтобы заинтересованные лица могли лично осмотреть казармы и условия будущей службы. В документе также отмечается, что минимальный срок службы в Литве в рамках программы планируется сократить с двух лет до одного года.

Несмотря на то, что немецкое министерство сохраняет оптимизм, надеясь, что бригада в 5000 мужчин и женщин будет полностью укомплектована добровольцами к намеченному сроку, по данным источников, в ведомстве также рассматривают возможность отказа от принципа добровольной службы.

Напомним, полностью возвести военный городок в Руднинкае литовские власти пообещали до конца 2027 года, то есть уже через два года. По первоначальным планам, что большая часть немецкой бригады должна быть переброшена в Литву уже в 2026 году, а на полную боевую готовность бригада должна выйти в 2027 году.

Власти Литвы признались, что не успеют вовремя разместить на границе с Беларусью немецкую бригаду