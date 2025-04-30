«Нечего нам завидовать» - Лукашенко объяснил, почему «регулярно встречается» и «часто созванивается» с Путиным

Опубликовано: 30.04.2025 08:24 , Обновлено: 30.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 апреля в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Волгограде объяснил, почему лидеры двух стран "регулярно встречаются" и "часто созваниваются". Очередной визит Лукашенко в Россию был приурочен к Международному форуму Союзного государства, который провели под девизом "Великое наследие — общее будущее".

По словам Лукашенко, именно главы государств “задают тренд” на “тесную работу” между правительствами в двухстороннем сотрудничестве. Именно для того, чтобы “решить какие-то вопросы, которые не решаются правительствами”, по его словам, главы государств и организуют личные встречи, передал портал sb.by.

“Мы регулярно встречаемся. Благодарю вас за то, что мы часто созваниваемся, обсуждаем общие вопросы. У нас действительно общее понимание всего процесса развития, повестка международных отношений у нас абсолютно схожая. Мы этого не скрываем, не крутим, не вертим”, - заявил Лукашенко в общении с Путиным.

При этом он призвал лидеров других стран “не обижаться” на столь тесное личное сотрудничество, которое установилось у него с Путиным.

“Мы же ни от кого не отпихиваемся. Мы готовы принимать… Милости просим. Нечего нас упрекать или нам завидовать. Приезжайте - будем вместе разговаривать и строить наши отношения”, - заверил Лукашенко.

Между тем, он выразил надежду на то, что в рамках Союзного государства Минску и Москве удастся “выстроить отношения ещё теснее, чем в унитарном государстве”. Территорию “от Бреста до Владивостока” Лукашенко назвал “одним Отечеством” и выразил надежду на то, что “наши дети и другие поколения ещё оценят то, что мы тут мучаемся, делаем”.

“Так случилось не по нашей воле, что здесь два государства образовалось. И мы должны сделать все для того, чтобы наши отношения в этом Отечестве были ещё теснее, чем в унитарном государстве. И мы с вами немало делаем”, - процитировало беседу Лукашенко с Путиным госагентство БЕЛТА.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале марта Лукашенко подписал Закон “О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства”. Этот договор, в числе прочего, позволяет Москве размещать свои военные объекты и воинские формирования на белорусской территории “в целях предотвращения и отражения актов агрессии” в отношении самой Республики.

Лукашенко подписал закон о ратификации договора, позволяющего России размещать свои военные базы в Беларуси