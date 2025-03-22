"Не всегда красиво" - Туск приехал на границу с Беларусью и пообещал "сражаться"

Опубликовано: 22.03.2025 15:27 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск, министр обороны этой страны Владислав Косиняк-Камыш и министр внутренних дел Томаш Семоняк приехали на границу с Беларусью. Политики пообещали ещё больше ее укрепить.

“Мы будем сражаться, чтобы защитить границу. Я понимаю, что это не всегда красиво”, - признался глава польского правительства. А затем обвинил власти Беларуси и России в организации потока нелегаловв Европу через польскую границу. Впрочем, он упомянул и об арестах контрабандистов в Польше.

“Мы знаем о российском участии , поэтому мы имеем дело с государственной машиной, помимо машины контрабанды. Я получил отчет о новых арестах лиц, причастных к контрабанде”, - уточнил он.

По его словам, около 11 тысяч польских солдат были командированы на границу с Беларусью. “Мы потратили три миллиарда злотых на ее укрепление. Мы добились почти стопроцентной эффективности в блокировании нелегальных переходов. Польша восстановила контроль над своими границами!» - похвалился Дональд Туск в своем аккаунте X, опубликовав фотографию с визита на польско-белорусскую границу.

В свою очередь, глава Пограничной службы Польши генерал Роберт Баган заявил, что власти его страны “завершили очередные этапы укрепления границы”.

“В прошлом году физическое заграждение было модернизировано. Мы обеспечили безопасность речных русел, (…), напомню, что протяженность границы с Беларусью составляет 418 км. Еще один элемент, который мы укрепляем, — это граница в провинции. Люблин, на участке реки Буг. С июня в этом месте будет установлен электронная стена для обеспечения безопасности перехода. Он добавил, что вдоль физического заграждения будет построена дорога”, - уточнил польский генерал.

А глава МВД Польши уточнил, что правительство этой страны планирует возведение дополнительных укреплений: “Будет построена бетонная дорога, закуплены беспилотники. Мы также обратимся к России и Беларуси с призывом прекратить играть с жизнями людей”.

“Пусть все закроют”

Власти Беларуси неоднократно отрицали обвинения в организации потока нелегалов в Европу. Однако Александр Лукашенко ранее отказался обеспечивать защиту европейских рубежей со стороны Беларуси от нелегалов из-за введенных санкций.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Александр Лукашенко также прокомментировал ситуацию с пунктами пропуска на границе с Польшей, заявив, что Беларусь не заинтересована в сообщении с этой страной. Об этом он заявил во время посещения Минского городского технопарка, передала пресс-служба политика.

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что поддерживаемые Польшей санкции сделали торговлю невозможной.

«Да хоть все пусть закроют» — Лукашенко заявил, что не будет защищать границу с Польшей «с петлёй на шее»