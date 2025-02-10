Опубликовано: 10.02.2025 08:18 , Обновлено: 10.02.2025

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси (ЦИК) Игорь Карпенко заявил, что «очень спокойно» относится к введённым против него персональным санкциям со стороны ряда западных стран.

«Могу сказать и господам в Канаде и в Великобритании: не утруждайтесь, у меня нет активов на территории иностранных государств», — сказал Карпенко в интервью гостелеканалу «Беларусь 1».

По словам главы ЦИК, тема замораживания активов за рубежом его «всегда смешит».

По мнению Карпенко, санкции «всё равно никак не повлияют ни на его профессиональную деятельность, ни на его деятельность как рядового гражданина суверенной Республики Беларусь».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что бывший кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая показала «приятные мелочи», которые каждому из экс-претендентов на должность главы государства вручил Центризбирком.

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