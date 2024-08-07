"Не просто собрать дрова" — Головченко призвал белорусов заработать на прошедшем шторме. Как?

🎥 Видео

Опубликовано: 07.08.2024 15:48 , Обновлено: 07.08.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, что в результате урагана, который пронёсся по стране в середине июля, на одной только Могилёвщине пострадало более 7,6 тыс. га лесов. Вместе с этим политик заявил, что главная задача сейчас — "не просто собрать дрова, сжечь или сгноить", а получить "максимального экономический эффект" от непогоды.

В связи с этим премьер-министр поручил в максимально сжатые сроки “навести порядок в лесу”, вывезти древесину и не дать потерять ей свои качества. По словам Головченко, переработчики уже готовы к таким объёмам, поэтому нужно как можно быстрее получить готовую продукцию, продать её и восстановить лес.

“Никаких проблем с этим нет. Тем более что наш целлюлозный комбинат вышел практически на проектную мощность. Все 4-6 млн куб. м. пойдут на наши предприятия, которые сегодня обращаются к нам с просьбой ещё увеличить поставки для производства фанеры”, — отметил Роман Головченко.

Он добавил, что из-за дождей, которые сменяются жарой, работы нужно “провести оперативно”, чтобы лесоматериалы не испортились, тем самым став непригодными для переработки. Премьер-министр подчеркнул, что “на это брошены все силы”, поэтому поручение президента нужно выполнить “не формально”, а получить от урагана “максимальный экономический эффект”.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко поручил за будущий год восстановить леса на территориях, которые больше всего пострадали от стихии. По его словам, одним из главных вопросов на сегодняшний день является переработка поваленного леса, после чего нужно “оперативно заняться лесовосстановлением”. К этому Лукашенко призвал привлечь население, трудовые коллективы и студентов.

Лукашенко приказал спасти «пустующие клочки» под Мозырем. Кого из белорусов решил привлечь?