Лукашенко приказал спасти "пустующие клочки" под Мозырем. Кого из белорусов решил привлечь?

Опубликовано: 02.08.2024 15:18 , Обновлено: 02.08.2024

В ходе рабочей поездки в Мозырский район Александр Лукашенко поручил за будущий год восстановить леса на территориях, которые больше всего пострадали от стихии. По его словам, одним из главных вопросов на сегодняшний день является переработка поваленного леса, после чего нужно "оперативно заняться лесовосстановлением". К этому Лукашенко призвал привлечь население, трудовые коллективы и студентов.

“Мы должны за будущий год всё это восстановить. За зиму надо спланировать. Шулейко мне вчера докладывал, что саженцами мы обеспечены. Надо порядок навести. Только так мы можем спасти эти пустующие клочки”, — отметил Лукашенко. Также он подчеркнул, что на мировом рынке сейчас восстановился спрос на лесоматериалы, и отечественная продукция “будет востребована”, передало БелТА. Ранее глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, по какой цене будут продавать гражданам и предприятиям древесину, заготовленную после шторма, который обрушился на страну 13 и 14 июля. По его словам, спасти лесоматериалы важно в течение трёх месяцев, чтобы использовать их в производстве или строительстве.

«И здорово, что буквально в течение суток после селектора [селекторного совещания], как наш лидер страны и поручал, уже появилась цена — 65 рублей с НДС за один кубометр деловой древесины среднего диаметра второго сорта. Наши граждане и предприятия могут её купить и использовать», — сообщил Крутой.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко раскритиковал несвоевременную работу губернаторов по устранению последствий непогоды на Гомельщине. По его словам, в сложившейся ситуации были люди, которые показали себя героями, однако были и те, кто “проявил расхлябанность”.

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