"Не оставили нам выбора" – В МИД рассказали, когда Беларусь готова будет возобновить выполнение ДОВСЕ

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Опубликовано: 29.05.2024 11:26 , Обновлено: 29.05.2024

В Министерстве иностранных дел Беларуси в среду, 29 мая, рассказали, когда страна будет готова возобновить действие официально приостановленного Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Во внешнеполитическом ведомстве также объяснили, почему власти страны пошли на этот шаг.

Как отметили в МИД, Беларусь “добросовестно и в полном объеме” выполняла свои обязательства по ДОВСЕ более 30 лет и была первой страной, которая в ноябре 1999 года также ратифицировала Соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое позволяло присоединиться к Договору новым государствам. Соглашение так и не вступило в силу, поскольку не было ратифицировано большинством членов договора, как считают в белорусском МИД - “под надуманными предлогами”.

При этом именно ДОВСЕ, по мнению официального Минска, до сих пор оставался “единственным многосторонним юридически обязывающим инструментом” в области контроля над обычными вооружениями в Европе.

“Мы были готовы выполнять Договор даже несмотря на откровенно недружественные шаги со стороны отдельных государств-участников, прекративших выполнять ДОВСЕ в отношении Беларуси. Решение государств-членов НАТО приостановить действие ДОВСЕ не оставило нам выбора”, - заявили в МИД.

[info_b]Напомним, осенью 2022 года Чехия объявила о приостановке выполнения своих обязательств по ДОВСЕ в отношении Беларуси. В марте 2023 года аналогичное решение приняли власти Польши. [/info_b]

При этом в МИД подчеркнули, что принятие закона не означает полного выхода Беларуси из ДОВСЕ, и назвали условие возобновления выполнения обязательств по договору белорусской стороной. Таким условием, согласно официальному заявлению МИД, станет “возврат к его выполнению государств-членов НАТО, являющихся участниками Договора”. В ведомстве заявили, что Беларусь готова вести диалог по этому вопросу со всеми заинтересованными государствами “на равноправной и взаимоуважительной основе при учете интересов и озабоченностей друг друга”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко 24 мая подписал закон №8-З, который приостанавливает действия ДОВСЕ от 19 ноября 1990 года. Соответствующий документ опубликовали в среду, 29 мая, на Национальном правовом интернет-портале.

Беларусь официально приостановила действие ДОВСЕ. Что это значит?