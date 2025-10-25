«Не информировала»: ГПК Беларуси ответил Литве на закрытие границы

Опубликовано: 25.10.2025 09:45 , Обновлено: 25.10.2025

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси утром 25 октября сообщил, что Литва в одностороннем порядке закрыла границу в пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

В комитете утверждают, что литовские пограничники не направили белорусской стороне официального уведомления ни по линии пограничных представителей, ни через оперативно-дежурную службу.

«Также литовская сторона не информировала о фактах нарушений государственной границы, в том числе в воздушном пространстве», — заявили в ГПК.

Ранее Telegraf.news писал, что власти Литвы вновь приостановили работу пунктов пропуска на границе с Беларусью. Это решение было принято после приостановки работы аэропортов Каунаса и Вильнюса вечером в пятницу. Причиной стали метеозонды, которые, по утверждению литовской стороны, прилетели с территории Беларуси.

Литва снова полностью закрыла границу с Беларусью. Известна дата и время открытия