Литва снова полностью закрыла границу с Беларусью. Известна дата и время открытия

Опубликовано: 25.10.2025 08:01 , Обновлено: 25.10.2025

Власти Литвы вновь приняли решение о приостановке работы пунктов пропуска на границе с Беларусью. Это произошло после того, как в пятницу вечером была приостановлена работа аэропортов Каунаса и Вильнюса из-за метеозондов, которые, по утверждению литовской стороны, прилетели с территории Беларуси.

Вильнюс заявляет, что воздушные шары, похожие на метеозонды, использовались для контрабанды сигарет.

«В связи со сложившейся ситуацией Государственная пограничная служба закрыла пункты пропуска Шальчининкай и Мядининкай на границе с Беларусью до 12:00 завтрашнего дня», — сообщила премьер-министр Литвы Инга Ругинене в Facebook.

В то же время Ругинене предупредила, что если ситуация с массовыми полётами воздушных шаров из Беларуси в Литву повторится, граница с соседней страной будет полностью закрыта. Премьер Литвы обвинила власти Беларуси в бездействии в борьбе с контрабандистами.

“На следующей неделе Национальная комиссия по безопасности проведёт заседание и оценит, какие действия можно предпринять в ближайшее время, чтобы они стали болезненными” для контрабандистов и властей Беларуси, - предупредила глава литовского правительства.

Власти Беларуси официально не комментировали эти обвинения. В Государственном таможенном комитете сообщили, что машины в пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») перестали принимать с 21:40, а последнюю машину на въезд в Беларусь оформили в 00:00.

По последним данным литовской стороны, более 3500 пассажиров пострадали от приостановки полетов в аэропортах Вильнюса и Каунаса.