«Не должно приводить к противоречиям» - Песков призвал «не торопиться» с интеграцией Беларуси и России

Опубликовано: 08.12.2024 15:17 , Обновлено: 08.12.2024

Вопрос единого Союзного государства Беларуси и России и обсуждение более плотной интеграции двух стран в рамках этого надгосударственного образования должно идти "умеренно и продуманно". Об этом на днях заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу “Россия 1” Песков назвал интеграцию России и Беларуси “очень сложным” и “очень кропотливым” процессом. Он заявил, что “быстрее двигаться хотят все”, но выразил мнение о том, что в процессе интеграции “не нужно торопиться в ущерб качеству”.

Пресс-секретарь Кремля обратил внимание на то, что вопрос единого Союзного государства обсуждается на условиях “сохранения суверенности” обоих независимых государств.

“Здесь все должно быть умеренно, все должно быть продуманно и не приводить к каким-то противоречиям”, - процитировало Пескова агентство ТАСС.

[info_b]8 декабря исполняется 25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России, который заложил юридическую и политическую основу интеграции двух государств. Цель образования Союзного государства позиционировалась как создание единого экономического пространства, в том числе, с использованием единой валюты, единой таможенной территории, общего бюджета, а также проведение согласованной международной и оборонной политики.[/info_b]

По этому случаю президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народам Беларуси и России, назвав это событие “судьбоносным решением”, которое позволило двум народам “перейти к строительству общего союзного дома на прочной основе исторической, духовной и культурной общности, на основе уважения суверенитета и национальной идентичности двух государств”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году Александр Лукашенко на встрече с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной затронул введения единой валюты для Беларуси и Росссии. По его словам, этот вопрос поднимается регулярно, но до конца принцип её внедрения руководителям двух государств не понятен.

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