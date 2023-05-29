«Бежать сейчас, чтобы не отстать» - Лукашенко рассказал, как в Беларуси будут проводить дедолларизацию

Опубликовано: 29.05.2023 12:49 , Обновлено: 29.05.2023

На фоне дедолларизации международной экономики в Беларуси могут появиться новые резервные валюты. Этот вопрос, в числе прочих, президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил 29 мая на встрече с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной.

“Я все время своих коллег подталкиваю, что надо бежать, бежать, бежать сейчас, чтобы не отстать. Вот здесь можно бежать или все-таки это долгий процесс?” - обратился Лукашенко за экспертным мнением к главе российского Центробанка.

По его словам, вопрос резервной валюты, на ряду с внедрением и развитием “цифрового рубля” для него - это “самое главное”, сообщили в Администрации президента Беларуси.

Лукашенко также затронул вопрос функционирования Межбанковского валютного совета Национального банка Беларуси и Центрального банка России, а также введения единой валюты для Беларуси и Росссии.

“То, что у нас работает Межбанковский валютный совет, тут вопросов нет. Я часто привожу Ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России”, - заявил Лукашенко.

По его словам, вопрос о единой валюте поднимается регулярно, но до конца принцип её внедрения руководителям двух государств не понятен.

“Мы многое говорим, но если и понимаем кое-что (типа резервная валюта и так далее), но не совсем понимаем, когда это будет и как это будет развиваться”, - признался Лукашенко.