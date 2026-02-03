Науседа назвал условие для отмены санкций против белорусского калия

Опубликовано: 03.02.2026 12:43 , Обновлено: 03.02.2026

В феврале Евросоюз (ЕС) должен будет принять решение о продлении или отмене санкций в отношении белорусских калийных удобрений. В Литве по этому поводу разгорелась целая дискуссия. Власти заявляют о желании продлить ограничения. В то же время некоторые политики не исключили, что Вильнюсу необходимо подумать о возобновлении транзита белорусской продукции через свои порты.

Тем не менее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что будет в числе тех, кто будет требовать сохранения ограничений.

«Я буду в числе тех, кто наиболее решительно потребует продления этих санкций», — заявил глава Литвы во вторник в эфире радиостанции «Жиню».

В числе причин, по которым Науседа хочет сохранения европейских ограничений, он назвал инциденты с воздушными шарами, которые продолжают нарушать работу Вильнюсского аэропорта, а также обвинил власти Беларуси в репрессиях.

Впрочем, президент Литвы настаивает, что если Минск «стремится хотя бы частично нормализовать отношения, не с Европейским союзом, а хотя бы с Соединенными Штатами Америки (США), ему определенно следует избегать подобных признаков эскалации».

Науседа также призвал политиков, в том числе из правящей партии, меньше думать о возможных переговорах с Минском.

«Что касается заявления [председателя Комитета по иностранным делам Сейма] Мотузаса, то, вероятно, имелись рассуждения о том, что произойдет, если это случится. Сегодня рассуждения о том, что произойдет, если это случится, просто не очень ответственны, потому что у нас сложилась такая ситуация. Она реальна, а не гипотетическая, и для нас она неприемлема», — заявил он.

[inf]Санкции ЕС в отношении Беларуси пересматриваются и продлеваются ежегодно. Ограничительные меры действуют до 28 февраля каждого года. На данный момент дискуссии о снятии санкций с белорусского калия в ЕС публично не ведутся, так что наиболее вероятный сценарий, что 28 февраля 2026 года они будут продлены. [/inf]

Напомним, что недавно депутат Сейма Мотузас признал, что власти страны рассматривают возможность переговоров с Минском на уровне замминистров иностранных дел. Для этого выбирают нейтральную страну и площадку. Позднее, правда, политик дезавуировал свое заявление, уточнив, что речь идет не о реальном плане, а гипотетическом.

В свою очередь, власти Беларуси настаивают на том, что решить все вопросы можно только после прямых переговоров на высшем уровне — не ниже чем МИДы (министерства иностранных дел).

Так, во время заседания Совета безопасности Беларуси 9 декабря президент Александр Лукашенко призвал власти Литвы садиться за стол переговоров, чтобы вернуть литовским перевозчикам застрявшие здесь грузовики. Скоропортящиеся грузы Лукашенко предложил выкупить, а для возврата самих грузовиков озвучил три конкретных условия.

Лукашенко назвал 3 условия для возвращения литовских грузовиков — «Верните деньги»