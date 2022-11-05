НАТО начало крупнейшие учения на границе с Беларусью

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Опубликовано: 05.11.2022 13:41 , Обновлено: 05.11.2022

На северо-востоке Польши недалеко от границы с Беларусью в районе города Ожиш начались учения НАТО под названием PUMA-22. В нем принимают участие военные из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, США и Великобритании.

Всего в маневрах участвуют порядка 1700 солдат , а также около 300 единиц техники. Согласно легенде учений, военнослужащие НАТО будут учиться маневренной обороне, форсировать реки, ликвидировать химическую заражение, а также порядок вызова артиллерийского огня.

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Ранее Телеграф сообщил, что учения будут проходить круглосуточно до 9 ноября. В них также принимают участие войска из Великобритании и США. Отмечается, что параллельно с Puma-2022 будут проходить также командно-штабные учения System-22, Gepard-22 и San-22.

Накануне глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в Польше разместилась 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая, как он утверждает, собирается вторгнуться в Беларусь. И не только. Об этом он заявил 1 ноября на встрече с работниками различных организаций в Могилевской области.

В Польшу прибыла дивизия США, которая вторгнется в Беларусь — Тертель