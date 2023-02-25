"Нас там троллят" - Лукашенко рассказал, зачем посылает в ОБСЕ и ООН своих представителей

Опубликовано: 25.02.2023 14:28 , Обновлено: 25.02.2023

Александр Лукашенко 25 февраля заявил, что посланников властей Беларуси в международных организациях "троллят" и ждут, когда они уйдут оттуда.

“Но мы будем там, хоть нас там троллят, давят и прочее, чтобы показывать их идиотизм”, - заявил он.

По словам Александра Лукашенко, “никогда не надо делать так, как хочет твой враг или противник”. А затем вспомнил, как латвийский дипломат на заседании ПА ОБСЕ в Вене на этой неделе использовал известную фразу украинских пограничников, возмутившись, что в нем участвуюет делегация из России.

[info_b]Глава комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс напомнил во время своего выступления, что в делегацию РФ вошли россияне, попавшие под санкции.

«И мы сидим, как будто ничего не происходит. Я воспользуюсь моментом и передам сообщение российской делегации, сидящей в этом зале. Я процитирую украинского пограничника: «Русский военный корабль, пошел на …», — сказал Рихард Колс. [/info_b]

“Кто он такой - этот латыш или литовец? Кого вы оскорбляете. Вы оскорбляете русского, белоруса, которые вас от коричневой чумы спасли. Хотя бы об этом подумали. Но они об этом не думают, что тут говорить…” - заявил по этому поводу Александр Лукашенко.

Он также заявил, что ООН тоже не справляется со своими функциями из-за давления “сильных государств, в частности США”.

Ранее и депутат нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных пожаловался на “дешевые приемчики» на саммите ПА ОБСЕ, однако не уточнил, что конкретно имел в виду.

«Делают вид, что не понимают» — Савиных рассказал о «дешевых приемчиках» на саммите ПА ОБСЕ