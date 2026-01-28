"Нас это мало волнует" – Эйсмонт прокомментировала планы Киева завести дело против Лукашенко
Пресс-секретарь белорусского Президента Наталья Эйсмонт 27 января прокомментировала планы Киева возбудить дело против Александра Лукашенко. О возможном уголовном преследовании лично главы белорусского государства накануне заявил министр иностранных дел Украины Андрей Cибига.
По мнению украинской стороны, официальный Минск должен понести ответственность за помощь России, с которой Киев четвёртый год находится в состоянии войны. По мнению Сибиги, есть “все юридические основания” и для привлечения к ответственности лично Лукашенко.
Однако Эйсмонт информацию о том, Киев готовится возбудить уголовное дело против Президента Беларуси, назвала “открытием”.
“Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но нас это мало волнует”, — прокомментировала пресс-секретарь Лукашенко заявления Сибиги агентству РИА “Новости”.
Напомним, в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Беларуси в помощи России в организации атак БПЛА по территории Украины. Он заявил, что территория Беларуси используется для обхода систем ПВО Украины во время атак так называемых «шахедов».
Зеленский пригрозил Беларуси «ответом» и обвинил в помощи России в наведении БПЛА
В Беларуси официально данное заявление не комментировали. Однако Телеграм-канал «На западном рубеже», близкий к белорусским силовикам, предупредил Украину об «асимметричном ударе» в ответ на любые попытки ударить по территории Беларуси.
Сами же белорусские власти не раз предлагали услуги своих миротворческих сил в случае достижения перемирия в Украине.