"Нас это мало волнует" – Эйсмонт прокомментировала планы Киева завести дело против Лукашенко

Опубликовано: 28.01.2026 08:25 , Обновлено: 28.01.2026

Пресс-секретарь белорусского Президента Наталья Эйсмонт 27 января прокомментировала планы Киева возбудить дело против Александра Лукашенко. О возможном уголовном преследовании лично главы белорусского государства накануне заявил министр иностранных дел Украины Андрей Cибига.

По мнению украинской стороны, официальный Минск должен понести ответственность за помощь России, с которой Киев четвёртый год находится в состоянии войны. По мнению Сибиги, есть “все юридические основания” и для привлечения к ответственности лично Лукашенко.

Однако Эйсмонт информацию о том, Киев готовится возбудить уголовное дело против Президента Беларуси, назвала “открытием”.

“Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но нас это мало волнует”, — прокомментировала пресс-секретарь Лукашенко заявления Сибиги агентству РИА “Новости”.

Напомним, в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Беларуси в помощи России в организации атак БПЛА по территории Украины. Он заявил, что территория Беларуси используется для обхода систем ПВО Украины во время атак так называемых «шахедов».

Зеленский пригрозил Беларуси «ответом» и обвинил в помощи России в наведении БПЛА

В Беларуси официально данное заявление не комментировали. Однако Телеграм-канал «На западном рубеже», близкий к белорусским силовикам, предупредил Украину об «асимметричном ударе» в ответ на любые попытки ударить по территории Беларуси.

Сами же белорусские власти не раз предлагали услуги своих миротворческих сил в случае достижения перемирия в Украине.