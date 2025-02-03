Правительство Беларуси сложило свои полномочия. Но Головченко пока остался в кресле премьера

💼 Официально

Опубликовано: 03.02.2025 13:37 , Обновлено: 03.02.2025

Правительство Беларуси официально сложило свои полномочия перед вновь избранным президентом страны. Соответствующее постановление 3 февраля подписал премьер-министр Роман Головченко.

Как пояснили в пресс-службе белорусского правительства, подписанное премьером постановление официально вступает в силу со дня его принятия.

Такая официальная процедура, когда действующее правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом, прописана в статье 106 Конституции Республики Беларусь.

Решение главы правительства последовало за официальным объявлением Центральной избирательной комиссии окончательных результатов выборов, состоявшихся неделю назад. Согласно уточнённым данным, озвученным ЦИКом 3 февраля, за кандидатуру действующего главы государства отдали свои голоса 5 136 293 избирателя, что составило 86,82 %.

Таким образом, ЦИК утвердил итоги выборов, а Александр Лукашенко был официально объявлен победителем этой электоральной кампании.

Впрочем, без правительства Беларусь не останется. Вслед за решением Головченко президент подписал Указ “О полномочиях правительства Республики Беларусь”, которым поручил членам правительства продолжить выполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Как пояснили в пресс-службе главы государства, это решение принято для “обеспечения бесперебойной работы исполнительной вертикали власти. Такая возможность также предусмотрена действующей Конституцией (пункт 7 статьи 84 и часть 11 статьи 106). На своих местах остаётся пока и Головченко, и его заместители, и главы министерств и госкомитетов, и прочие чиновники высшего ранга.