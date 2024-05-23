Найдут везде? Лукашенко утвердил соглашение о поиске белорусов-"алиментщиков" в России

Опубликовано: 23.05.2024 12:46 , Обновлено: 23.05.2024

В четверг, 23 мая, Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Россией о взыскании алиментов. Согласно ему, теперь у белорусов и россиян будет больше гарантий по взысканию денег с должников, которые уезжают на заработки в соседнюю страну.

Межправительственное соглашение стороны подписали ещё 13 декабря 2023 года во время заседания объединённой коллегии министерств юстиции Беларуси и России. Сам текст протокола, одобренный белорусским парламентом в начале мая, пока не выложили на Национальном правовом Интернет-портале.

Благодаря внесённым коррективам документы, направляемые на исполнительное производство в России, больше не будут возвращаться взыскателям в Беларуси, если нет информации о местонахождении «алиментщика». Белорусы, уехавшие на заработки в Россию, даже в случае смены работы, всё равно обязаны будут платить алименты по исполнительному листу, соблюдая при этом законодательство той страны, в которую переехали. Аналогичным образом будет организовано взыскание алиментов с россиян, приехавших в Беларусь.

В этом же соглашении, как поясняли белорусские законодатели на этапе ратификации документа в Совете Республики, было закреплено новое определение термина “доход” - “для целей практического применения соглашения и однозначного толкования его положений”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве юстиции рассказали, когда “алиментщикам” может остаться только 30% от зарплаты. Так, в ведомстве ответили на вопрос, может ли размер алиментов быть ниже 25% заработка и может ли максимальный размер удержаний достигать 70% дохода?

В Минюсте рассказали, когда у белорусов могут взыскать 70% зарплаты