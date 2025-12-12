На переговоры с Лукашенко в Минск приехал спецпосланник Трампа Коул

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Опубликовано: 12.12.2025 15:40 , Обновлено: 12.12.2025

Джон Коул, назначенный недавно специальным посланником США по Беларуси, 12 декабря приехал в Минск. Во Дворце Независимости уже прошла официальная часть переговоров американской делегации с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, о чём сообщила его пресс-служба.

Telegram-канал “Пул Первого”, связанный с Администрацией Президента Беларуси, опубликовали первые кадры с рабочего кабинета главы государства, на которых он тепло приветствовал спецпосланника Трампа и членов его команды.

Лукашенко поздравил Коула с назначением на должность “главного по Беларуси”.

“Передайте Трампу, что мы должны что-то сделать в связи с этим, и мы сделаем”, - такова была просьба, озвученная Лукашенко за столом в первые минуты встречи.

По информации пресс-службы Президента, большая часть встречи прошла “как и обычно” - за закрытыми дверями. Точную повестку встречи в АП не раскрыли.

Напомним, Трамп Коула специальным посланником США по Беларуси в ноябре этого года. Это не должность посла, однако она даёт Коулу достаточно полномочий для переговоров с властями страны. При назначении Трамп заявил, что благодаря прошедшим раундам переговоров Коул уже смог добиться освобождения 100 заключённых в Беларуси и теперь постарается увеличить их количество ещё на 50.

Трамп назначил спецпосланника по Беларуси и призвал Минск освободить ещё 50 заключённых