"На одном месте 5 лет уже" — Лукашенко пожаловался, что ему не повышают зарплату

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Опубликовано: 01.08.2024 21:04 , Обновлено: 01.08.2024

В четверг, 1 августа, Александр Лукашенко наградил лучших работников предприятий, которые входят в структуру Управления делами президента. По его словам, многие думают, что к ним относятся лишь те, кто "бегает за президентом" или "в лучшем случае накормит и оденет". Однако Лукашенко подчеркнул, что Управделами — "это тысячи человек", которые "не только кормят, лечат, но и производят продукты питания".

Вместе с тем во время вручения госнаграды ведущему бухгалтеру подразделения, глава государства пожаловался на то, что его зарплата “на одном месте 5 лет уже”. “Почему зарплату мне не повышаете?” — обратился он к Ольге Губицкой, которую, собственно говоря, и награждал. В ответ женщина лишь смущённо улыбнулась.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко собрал руководитель свой Администрации, а также правительства и Совмина на совещание по международным вопросам. В ходе обсуждения приоритетов внешней политики Лукашенко выразил недовольство “полутуристическими поездками”, в которые нередко оправляют официальные парламентские делегации для налаживания связей с иностранными партнёрами.

«Должен быть результат» – Лукашенко запретил правительству и депутатам ездить в «туристические поездки»