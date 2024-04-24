"На новых физических принципах" - В Генштабе ВС Беларуси объявили о разработке лазерного оружия

Опубликовано: 24.04.2024 16:54 , Обновлено: 24.04.2024

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) Беларуси полковник Виктор Тумар на выставке достижений научно-исследовательского института ВС заявил, что у белорусских военных есть "разработки по лазерному оружию". Слова Тумара привели в Telegram-канале Министерства обороны.

Замначальника Генштаба отметил, что военные вместе с учеными ориентируются на создание “своего, белорусского”. “Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов”, - поделился Тумар.

Кроме того, “имеются разработки по лазерному оружию”. “Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах”, - заявил полковник.

Что это за “новые физические принципы”, Тумар не пояснил, как и не привел подробных деталей о белорусском лазерном оружии.

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Лазерное оружие — оружие, которое применяет в качестве поражающего элемента лазерные лучи. Его начали изготавливать в разных государствах в 1960-х годах. Существует лазерное оружие для прямого уничтожения целей, ограниченного поражающего действия, ослепляющее лазерное оружие.

Исследователи выделяют ряд преимуществ лазерного оружия перед традиционным. К примеру, лазерные лучи распространяются со скоростью света. Соответственно, уклониться от выстрела из такого оружия в подавляющем большинстве случаев почти невозможно. При наземном или воздушном бое уклониться от облучения совсем невозможно.

А одна из основных проблем лазерного оружия - это высокое энергопотребление.

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Ранее Telegraf.news рассказывал о боевых лазерах американского производства. Местные военные рассказали, что развернули первую действующую систему лазерного оружия в Ираке. Три боевые машины пехоты Stryker оснастили лазерами мощностью 50 киловатт. Цель такого оружия — предотвращать атаки дронов.

США развернули первые боевые лазеры. Что умеют?