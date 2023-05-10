На границе с Беларусью загорелся литовский пункт пропуска Мядининкай

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Опубликовано: 10.05.2023 17:09 , Обновлено: 10.05.2023

В ГПК Беларуси сообщили, что 10 мая на КПП "Мядининкай" (напротив белорусского КПП "Каменный лог") на границе с Беларусью начался пожар. Из-за него был приостановлен пропуск автомобилей.

“По информации, полученной от литовской стороны, в пункте пропуска Мядининкай (с белорусской стороны - Каменный Лог) около 15 часов произошло возгорание одного из административных зданий контрольных служб. В настоящее время пропуск транспорта в обе стороны приостановлен”, - сообщили в ГПК.

Ранее Телеграф сообщил, что Литовская таможенная служба предупредила белорусов о том, что вплоть до начала лета пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) на границе с Беларусью будет работать медленнее обычного. Это связано с продолжающейся реконструкцией Мядининкайского дорожного поста.

Литва предупредила о замедлении работы КПП Мядининкай на границе с Беларусью до 31 мая