Литва предупредила о замедлении работы КПП Мядининкай на границе с Беларусью до 31 мая

Опубликовано: 20.03.2023 11:55 , Обновлено: 20.03.2023

Литовская таможенная служба предупредила белорусов о том, что вплоть до начала лета пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) на границе с Беларусью будет работать медленнее обычного. Это связано с продолжающейся реконструкцией Мядининкайского дорожного поста.

Согласно сообщению Вильнюсской территориальной таможни, с 4 апреля на КПП Мядининкае “будут проводиться работы по асфальтированию участка со стороны въезда в Литву”. Дорожные работы литовские таможенники называют плановыми и обещают завершить до 31 мая.

В литовском ведомстве подчеркнули, что в этот период пост в Мядининкае будет открыт.

“Однако в этот период возможны колебания пропускной способности поста. В это время мы рекомендуем перевозчикам выбирать другие пункты пересечения границы”, - говорится в сообщении таможенной службы Литвы.

Как ранее передавал Телеграф, Литва закрыла пограничный переход «Стасилос» («Бенякони») на границе с Беларусью. Информацию об этом подтвердили в литовской таможне 15 февраля.

Литва закрыла погранпереход на границе с Беларусью