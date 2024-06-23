На границе Беларуси и Литвы исчезли мигранты. Что известно?

Опубликовано: 23.06.2024 10:28 , Обновлено: 23.06.2024

Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) сообщила, что на границе с Беларусью шестой день подряд не было зафиксировано мигрантов, пытавшихся проникнуть в страну нелегально. Тем временем, на границе с другими соседями Беларуси ситуация иная.

Латвийские власти в субботу, 22 июня, не заметили ни одного мигранта, а польские власти не пропустили в страну в пятницу, 21 июня, 99 иностранцев, пытавшихся пересечь границу, утверждают в Польской страже пограничной (SG).

Там временем, в Государственном пограничном комитете Беларуси обвинили польских и латвийский коллег в издевательствах над нелегалами. В качестве доказательства там продемонстрировали 15 июня пятерых мужчин, которые пожаловались, что их “жестоко избили, забрали деньги и разбили телефоны” латвийские пограничники.

“Со слов беженцев, в них бросали камни, били по голове и телу, а также применяли электрошокеры”, - утверждают в ГПК.

В Польше и Латвии публично не комментировали обвинения со стороны органов Беларуси. Зато министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вечером 22 июня в эфире телеканала TVN24 сообщил, что власти сейчас рассматривают вопрос закрытия последних двух работающих погранпереходов на границе с Беларусью.

Польские власти предложили полностью закрыть границу с Беларусью