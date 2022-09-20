На госТВ призвали белорусов «иногда быть злыми»

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Опубликовано: 20.09.2022 10:11 , Обновлено: 07.02.2023

В официальном телеграм-канале Палаты представителей опубликовали пост с мнениями о проекте амнистии заключенных. Там ведущий программы СТВ заявил, что белорусам «иногда нужно быть злыми». А депутат Сергей Клишевич высказался о «беглых» — тех гражданах, кто вынужденно уехал из страны.

В эфире программы гостелеканала СТВ гости дискутировали, нужно ли выпускать из тюрем «преступников и беглых».

«Я думаю, что мы слишком много внимания уделяем мнению так называемых беглых. Но не тех беглых, кто пешки в этой игре, а тех, кто руководит этими процессами. Какая нам разница, какое у них мнение? Они ни на что не влияли и влиять никогда не будут. Сегодня они себя дискредитировали полностью. Мы должны, если такие действия в нашей стране делать, для себя, в интересах своей страны, в интересах нашего единства. Потому что эти люди исключительно за раскол, за уничтожение нашего государства», — озвучил свои мысли депутат Клишевич.

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А ведущий СТВ Кирилл Казаков заявил, что «амнистия – это такая программная история, которая основана на том, что мы все прощаем» и что «белорусское всепрощение является в том числе и таким объединением наций». Но, с другой стороны, подчеркнул:

«Может быть, все-таки не всегда всепрощение и амнистия – это объединение. […] Может быть, амнистия эта не объединяет нас? А нас объединяет понимание того, что мы граждане. И нам иногда нужно быть злыми гражданами».

В дискуссии поучаствовал и Юрий Воскресенский. По его словам, амнистия коснется не всех, а на 90% «первоходов».

Воскресенский заявил, что ранее обещанная амнистия в Беларуси коснется «первоходов» — «Депутаты не дадут соврать»