На белорусском гостелеканале призвали не говорить "нарративами Z-патриотов". Что произошло?

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Опубликовано: 05.11.2024 11:17 , Обновлено: 05.11.2024

В эфире гостелеканала СТВ в понедельник, 4 декабря, призвали белорусов не говорить "нарративами Z-патриотов". Такой призыв прозвучал из уст депутата Минского городского совета Вадима Боровика во время обсуждения результатов президентских выборов в Молдове.

Депутат затронул один из “вечных” вопросов, по поводу которых регулярно возникают горячие споры, в том числе, в интернете - о правильных названиях постсоветских республик, Беларуси, Молдовы, Туркменистана.

“Давайте называть правильно, никакой Молдавии нет, и Белоруссии нет. Молдова, Беларусь, Туркменистан”, - категорично заявил Боровик, подчеркнув, что только используя названия, закреплённые в конституциях этих стран, “вы будете себя уважать”.

“Когда вы будете говорить нарративами определенных Z-патриотов, у вас будет неправильная терминология, и мы будем неправильно молодежь воспитывать. У нас девочки правильно Галкину говорили. Нет такой страны Белоруссия. Есть Беларусь”, - заявил депутат, отметив, что “с этого начинается уважение и центростремительные силы”.

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