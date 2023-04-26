На белорусской границе стали включать воздушную тревогу. Что известно?

Опубликовано: 26.04.2023 08:52 , Обновлено: 26.04.2023

Украинские военные начали включать на границе с Беларусью воздушную тревогу. Такая информация появилась в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины.

Там утверждают, что сигнал слышен на Житомирском и Ровенском участках. Это значит, на границе с Гомельской и Брестской областями.

В телеграм-канале заявили, что сирены включают, чтобы «соседи понимали: если тревога раздается несколько раз днем и ночью — это ужасно».

В Госпогранкомитете Беларуси информацию не комментировали. Однако ранее там не раз говорили о «провокациях» со стороны украинских пограничников. Например, в марте 2023 года пограничники заставы «Глушкевичи» Лельчицкого района Гомельской области заявили, что украинцы «установили макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого назвали Валерой».

«Сказали, что это военнослужащий, убитый под Киевом», – рассказал представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.

После этого белорусы поставили на границе плакаты с надписью на украинском языке «Мі допоможемо Украіні знайті справжніх окупантів», что переводится как «Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов».

Белорусы повесили на границе билборды про «настоящих оккупантов». А украинцы — «Валеру»