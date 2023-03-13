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Опубликовано: 13.03.2023 08:50 , Обновлено: 13.03.2023

На границе Беларуси установили несколько билбордов с обращением к украинцам. Накануне со стороны Украины появился «макет повешенного Валеры». Что происходит?

«Помните, кто настоящие оккупанты»

Так, белорусы поставили плакаты с надписью на украинском языке “Мі допоможемо Украіні знайті справжніх окупантів”, что переводится как “Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов”. Также на билбордах нарисованы лупа и военный на фоне флага США.

По информации госагентства БелТА, их установили в пунктах пропуска «Новая Рудня — Выступовичи», «Глушкевичи — Майдан Копищанский», «Трушино — Вичевка», «Верхний Теребежов — Городище», «Ольманы — Переброды».

Кроме того, появились плакаты с надписью «Беларусь помнит», на которых размещены черно-белые фото времен Второй мировой войны.

В агентстве заявили, что эти плакаты — «ответ на размещение билбордов на украинской стороне». Однако на какие именно — там не уточнили.

«Валера»

К слову, перед этим пограничники заставы «Глушкевичи» Лельчицкого района Гомельской области заявили, что украинцы «установили макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого назвали Валерой».

«Сказали, что это военнослужащий, убитый под Киевом», – рассказал представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов.

Макет показали в эфире гостелеканала ОНТ.

Также белорусские пограничники обвинили украинцев в других «провокациях». Они называли, среди прочего, «порчу инфраструктуры, агрессивные жесты, в том числе с оружием, оскорбительные надписи на дорожных знаках, листовки с призывами и аудиозаписи политического характера, звонки с угрозами оперативным дежурным».

Кроме того, по словам официального представителя Пинского погранотряда Эдуарда Ермакова, «кжедневно в утреннее время в пункте пропуска “Самары” военнослужащие государственной пограничной службы Украины включают колонку, установленную на модуле пограничного контроля, на всю громкость с провокационными аудиозаписями».