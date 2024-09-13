"Мы открыто высказали свою позицию" - На Витебщине на остановках появились плакаты с цитатами Лукашенко

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Опубликовано: 13.09.2024 16:25 , Обновлено: 13.09.2024

В Витебске на остановочных пунктах появились плакаты с надписью "Беларусь XXI века" и с цитатами Александра Лукашенко. Так партия "Белая Русь" решила поддержать акцию по случаю 30-летия института президентства в Беларуси.

В то же время, в районных центрах Витебской области устроили раздачу 650 значков с надписью “За батьку!” и разместили похожие плакаты не только на остановках, но и в других людных местах.

Председатель Лепельского районного отделения БП «Белая Русь» Юрий Милый заявил, что таким образом он и его коллеги хотели “открыто высказать свою позицию”.









“Хотели показать, что курс развития нашей страны, выбранный действующим президентом, задан в правильном направлении”, - передает его слова издание Администрации президента sb.by.

Лукашенко призвал белорусов готовиться к «другому» президенту из «нового поколения». Когда?

Ранее Telegraf.news сообщил, что председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Игорь Карпенко во вторник, 10 сентября, сообщил, что ведомство уже определило четыре даты, в которые в стране могут быть проведены следующие президентские выборы. Они намечены на 2025 год и, согласно действующему законодательству, должны состояться не позднее 20 июля.

В ЦИК определились с четырьмя возможными датами президентских выборов в Беларуси

В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что “эти выборы должны закончить формирование обновленной политической системы” Беларуси.

И призвал оппонентов “приходить и бороться на президентских выборах”. “Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций”, - выдвинул он условие, обвинив оппозицию в войне против Беларуси и планах “вооруженного вторжения на территорию Беларуси”.