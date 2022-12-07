"Мы - другие" - В МИД заявили, что с белорусами Бог

Опубликовано: 07.12.2022 10:55 , Обновлено: 07.12.2022

Замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук сообщил 7 декабря, что белорусы - "другие". Сделал он это, как утверждается, на встрече с представителями белорусской диаспоры из ближнего и дальнего зарубежья. Кто конкретно приехал в МИД на мероприятие, там не уточнили.

По словам замглавы МИД, он собрал людей даже из ЕС и США, чтобы передать информацию, которая “не обработана средствами информации” или “кураторами” в их странах. Игорь Назарук утверждает, что именно его данные заслуживают внимания, [link href=“https://www.belta.by/politics/view/zamglavy-mid-o-belarusi-my-ne-luchshe-i-ne-huzhe-drugih-my-drugie-za-nami-bog-538764-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

В то же время, чиновник пожаловался, что в некоторых странах перестали вообще вспоминать про Беларусь.

“Более того, насколько мне доносят информацию, в отдельных странах просто включается режим молчания. Раньше хотя бы плохо говорили, а сейчас просто как будто нас не существует. Вы знаете, мы не лучше других - Беларусь. Мы не хуже других. Мы - другие. Мы идем своим путем, у нас своя судьба. За нами Бог, и поэтому все, что мы делаем, это правильно”, - заявил замглавы МИД собравшимся белорусским экспатам.

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич заявил по случаю дня ООН, что сейчас белорусы живут лучше, чем когда-либо. В среднем.

«Белорусы никогда не жили лучше, чем в последние годы» — МИД Беларуси