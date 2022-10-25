"Белорусы никогда не жили лучше, чем в последние годы" - МИД Беларуси

Опубликовано: 25.10.2022 10:23 , Обновлено: 25.10.2022

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич заявил по случаю дня ООН, что сейчас белорусы живут лучше, чем когда-либо. В среднем.

“В среднем белорусы никогда не жили лучше, чем в последние годы, даже при всех политических и экономических перипетиях как внутри, так и вокруг нашей страны”, - похвалился чиновник министерства.

В качестве доказательства Юрий Амбразевич напомнил о “достойном месте Беларуси в группе стран с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала, согласно международным рейтингам”.

По данным Доклада ПРООН о человеческом развитии 2021/2022, Беларусь опустилась на 60 месте среди 191 государств в Глобальном индексе человеческого развития (ИЧР). В 2019 году страна была на 53 месте.

При расчете индекса (ИЧР) используют три группы показателей:

ожидаемая продолжительность жизни,

уровень грамотности населения страны, для определения которого рассчитывается среднее количество лет, потраченных на обучение и ожидаемая продолжительность обучения,

уровень жизни населения.

Для сравнения, Россия в рейтинге заняла 52 место, Украина – 77 место. Польша, Литва и Латвия расположились от 34 до 39 места.

В последние годы страны с очень высоким ИЧР в основном улучшали свой индекс. Беларусь, однако, двигалась вниз, [link href=“https://thinktanks.by/publication/2022/09/13/belarus-prodolzhaet-padat-po-indexu-chelovecheskogo-razvitiya.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] Thinktaks.by.

Ранее Телеграф сообщил, что британский портал Cable.co.uk опубликовал ежегодный рейтинг стран дешевого широкополосного интернета. Беларусь попала на третью строчку из 220.

Новость Телеграф