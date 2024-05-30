МВД Польши запретило с 4 июня находиться вблизи границы с Беларусью. Надолго?

Опубликовано: 30.05.2024 16:17 , Обновлено: 30.05.2024

Министерство внутренних дел Польши решило ввести 90-дневный запрет на пребывание вблизи границы с Беларусью. Речь идёт о 27 регионах в Подляском воеводстве, 26 — в Хайнувском повяте и 1 — в Белостокском. Появляться в этих местах польские власти запретили начиная с 4 июня. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

По информации местного радио, в Министерстве внутренних дел Польши проект согласовали в среду, 29 мая. Необходимость введения временного запрета власти обосновали “фактом усиления во II квартале 2024 года миграционного давления на польско-белорусском участке государственной границы”, сообщило издание Info Security.

В МВД Польши добавили, что в основном такие меры направлены на “ограничение присутствия посторонних в районе служебной деятельности”. Власти Беларуси, в свою очередь, решение о 90-дневном запрете пока не комментировали. Однако ранее Александр Лукашенко приказал уничтожать всех “провокаторов” на белорусской границе.

«Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу — к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать. Потому что если мы будем жевать сопли, знаешь, что будет», — [link href=“https://www.belta.by/president/view/lukashenko-o-vozmozhnyh-provokatsijah-narushili-gosgranitsu-k-unichtozheniju-623714-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link] Лукашенко в беседе с командующим войсками Александром Науменко.

По его словам, во время учений «Квадрига-2024», которые сейчас развернулись на территории Польши и Литвы, могут быть совершены «провокационные действия вблизи государственной границы».

«Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти», — сказал Лукашенко.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что собирается восстановить “буферную зону” на границе с Беларусью и объявил о передаче “всех имеющихся средств” на её защиту. По словам политика, это произойдёт на полосе шириной около 200 метров от линии государственной границы. При этом Туск не уточнил, на что конкретно будет похожа «буферная зона». Однако официальное решение о её восстановлении политик пообещал принять уже “в начале следующей недели”.

Также он заявил, что на границе в «гораздо большем масштабе» будут использоваться силы полиции — особенно там, где происходят «групповые попытки её прорыва», [link href=“https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/premier-wroci-strefa-buforowa-na-granicy-z-bialorusia/5bcdlyd” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] польская служба Business Insider.

«Я хочу, чтобы это дошло до всех. Здесь нет места для переговоров. Вы можете использовать любые доступные методы, Польша должна быть защищена», — подчеркнул Дональд Туск.

Кроме того, ранее Туск утверждал, что страна выделит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы с Беларусью и Россией. По его словам, речь идёт о строительстве фортификационных укреплений и модернизации уже имеющихся элементов безопасности на 400-километровом участке границы с Беларусью и Россией. Национальный план по защите территории Польши получил название «Восточный щит».

Власти Польши пообещали выделить 2,5 млрд долларов на «всевозможные препятствия» на границе с Беларусью