МВД Польши сделало срочное заявление о сроках открытия границы с Беларусью

Опубликовано: 16.09.2025 14:09 , Обновлено: 16.09.2025

Министерство внутренних дел и администрации Польши 16 сентября выступило со срочным заявлением относительно ситуации на польско-белорусской границе, закрытой на время российско-белорусских учений "Запад-2025". Основные манёвры самих учений завершаются уже сегодня. Узнали, когда поляки планируют возобновить полноценную работу пограничных пунктов пропуска.

В официальном заявлении польского МВД указано, что закрытие польско-белорусской границы действует “до дальнейшего уведомления”, то есть открытия границы не произойдёт автоматически с завершением учений “Запад-2025”. Польское ведомство обосновало это “заботой о безопасности граждан Польши”.

“Обеспечение безопасности наших граждан является нашим приоритетом. Подчеркиваем, что это решение связано с российско-белорусскими учениями “Запад-2025”, что не означает, что граница будет закрыта исключительно на время этих учений”, - подчеркнули польские власти.

В МВД Польши пояснили, что готовы будут восстановить пограничное движение только после “полного восстановления безопасности границы” - как только это будет подвержено данным соответствующих госслужб.

При этом в ведомстве признали, что приостановка приграничного движения стала серьёзной проблемой для перевозчиков, которые вынуждены менять привычную логистику и перестраивать свои маршруты, в частности, через Литву. Польские власти пообещали “сделать всё возможное”, чтобы период ограничений на границе стал “как можно менее обременительным для предпринимателей”, пообещали провести оценку экономических потерь от закрытия границы с Беларусью и оказать государственную поддержку отдельным отраслям со стороны правительства.

Что говорят в Беларуси?

Белорусская сторона, в свою очередь, заявила о готовности в любой момент возобновить движение через польскую границу. Таможенные и пограничные службы страны на время ограничений продолжили работать в штатном режиме. О этом, в частности, накануне заявил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский по итогам доклада Президенту Беларуси.

“Если на то добрая воля наших соседей - мы готовы. У нас и личный состав есть, и все осталось на местах. Какой бы пункт пропуска ни был открыт, мы готовы буквально в часы занять рабочее место и осуществлять пропуск и контроль. Будем надеяться, что пункты пропуска будут открываться. По-другому между соседями быть не должно”, - заявил Орловский, отметив, что пока скоординированного диалога с польскими пограничниками у белорусов нет.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне в Варшаву прибыл с официальным визитом министр иностранных дел Китая Ван И. На встрече со своим польским коллегой Радославом Сикорским, в числе прочего, обсуждалась и ситуация на польско-белорусской границе. Об этом впоследствии рассказал представитель МИД Польши Павел Вроньский.

Глава МИД Китая прилетел в Варшаву. Обсудить закрытие Польшей границы с Беларусью?

Экс-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин обратил внимание на то, что визит министра иностранных дел Китая совпал с решением закрыть пограничное сообщение между Польшей и Беларусью, включая железнодорожное сообщение, по которому Китай снабжает страны Западной Европы.