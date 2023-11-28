МВД начало оказывать белорусам новые платные услуги. Какие?

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Опубликовано: 28.11.2023 10:04 , Обновлено: 28.11.2023

Министерство внутренних дел Беларуси расширило перечень услуг, которые органы внутренних дел и внутренние войска могут оказывать организациям и гражданам страны на платной основе. Появились и абсолютно новые платные услуги, а некоторые старые - скорректировали и дополнили.

Отметим, что само постановление №137 датируется 20 июня 2023 года, однако официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале оно было лишь 28 ноября. С этого дня оно и вступает в законную силу.

Так, перечень платных услуг пополнился работами (услугами) по “оценке соответствия средств и систем охраны требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации”.

Перечень платных информационных услуг, которые и раньше оказывали организациям и гражданам органы МВД, расширили за счет услуг по техподдержке информационных ресурсов и систем.

Кроме того, если раньше органы внутренних дел и внутренние войска МВД могли оказывать платные слуги “в области отдыха и развлечений”, то есть проводить учебные и контрольные стрельбы исключительно в специальных тирах, то теперь им разрешено оказывать их и в полевых условиях.

Также на платных условиях МВД теперь может обучать не только специалистов-кинологов, но и по иным “военно-учетным специальностям” - теперь этот пункт не ограничен какими-то конкретными специальностями.

[info_b]Отметим, что стоимость платных услуг МВД прописывается в отдельном документе и, согласно постановлению ведомства, устанавливается “в соответствии с законодательством о ценообразовании, и условиях их оплаты”.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси решили создать ещё одно подразделение под названием “Торнадо”. Как заявил заместитель министра МВД Беларуси Николай Карпенков, его ведомство решило “усилить спецназовскую составляющую”.

В МВД Беларуси решили создать ещё одно спецподразделение. Зачем?