"Можете у Путина спросить" — Лукашенко рассказал, почему российские войска вошли в Украину из Беларуси

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Опубликовано: 18.08.2023 11:53 , Обновлено: 18.08.2023

Александр Лукашенко 17 августа в большом интервью журналистке Диане Панченко, среди прочего, ответил на вопрос, когда узнал, что российский президент Владимир Путин собрался начать войну, и почему войска РФ вошли в Украину с территории Беларуси.

«Путин через Киев начал выводить войска на Дальний Восток»

Вначале интервью Лукашенко заявил:

«Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. Но отвечая на этот вопрос, недавно я так казуистично высказался: почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона — это спросите у Зеленского».

Кроме того, он сказал, что «Путин через Киев поехал во Владивосток».

«А почему Путин через Киев начал выводить войска на Дальний Восток — задайте Зеленскому этот вопрос. Он вам ответит быстрее. Но обвинять меня в том, что Путин через Киев поехал во Владивосток — ну можете у Путина спросить».

«Опасался удара в спину с Запада»

Также Лукашенко ответил на вопрос, когда он узнал о решении Путина напасть на Украину. По его словам, он видел «по телевизору выступление» президента РФ.

«У нас не было никогда разговора. Вот прямо в канун военных действий, что война начнется. Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины», — цитирует его пресс-служба.

При этом добавил, что за несколько дней встречался с Путиным, на которой российский президент попросил “прикрыть его”, “если вдруг что случится».

Лукашенко полагает, что Путин «опасался, скорее всего, удара в спину с Запада».

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«Помогать России будем всегда»

Также он ответил на вопрос, в каком случае Беларусь примет непосредственное участие в войне:

“Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать. В этой горячей войне. Но помогать России мы будем всегда — это наши союзники».

[info_b] Диана Панченко — гражданка Украины, журналистка и блогерша. На фоне нападения России на Украину была внесена в реестр государственных изменников на сайте chesno.org. Служба безопасности Украины обвинила Диану Панченко в “оправдании российской агрессии” и завела уголовное дело. Ранее она работала а телеканалах, принадлежащих “куму” Владимира Путина Виктору Медведчуку. На данный момент, по ее словам, находится “вне Украины”. [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 11 августа заявил, что хотел бы возобновить более тесные контакты с властями Польши. По его словам, он приказал премьер-министру Роману Головченко “наладить отношения”.

«Люди не глупые» — Лукашенко приказал Головченко начать «разговаривать с поляками»