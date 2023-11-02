"Может пойти на рискованные действия" - Медведев предрёк "прямое столкновение" Польши с Беларусью и Россией

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.11.2023 00:05 , Обновлено: 03.11.2023

Дмитрий Медведев, бывший президент России, а ныне зампред Совета безопасности РФ, предрёк "прямое столкновение" Польши с Беларусью и Россией, которое, по его мнению, может вылиться в третью мировую войну, распад Евросоюза и "крах современной польской государственности".

В статье, посвященной Дню народного единства, который в России последние 18 лет отмечают 4 ноября, Медведев описал “исторические корни непростых отношений” Москвы и Варшавы. Статья с пространными историческими экскурсами - от времен Рюриковичей и Речи Посполитой до наших дней, с цитатами Солженицына и Пилсудского, сравнениями с нацистской Германией и упрёками в русофобии в адрес Польши сегодняшней и вчерашней 2 ноября была опубликована в “Российской газете”.

Руководство современной Польши Медведев обвинил в “экспансионизме” и желании присоединить к себе часть земель Западной Украины. При этом наращивание военного потенциала в самой Польше, а также её военное присутствие в Украине, по мнению Медведева, может “спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Беларусью и Россией”.

“Более того, авантюрные действия Польши, если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира. И тогда Польша выполнит роль “гиены Европы”, развязавшей третью мировую войну”, - написал в своей статье зампред Совбеза России.

Он также выразил мнение, что проводимая ныне политика польского руководства приведёт к обострению отношений с прибалтийскими странами, а “в конечном счете будет способствовать дестабилизации” структуры Евросоюза - “вплоть до полноценных разборок внутри “дружной” европейской семьи и даже распада Евросоюза по вине Польши”.

“Остаётся “историческим лузером” и государством “на заднем дворе”

Не обошёл стороной Медведев и текущий военный конфликт с Украиной, в котором Польша оказывает всецелую поддержку Киеву. Однако, по мнению зампреда Совбеза РФ, делает это Варшава лишь для того, чтобы “обеспечить свое тотальное господство в регионе, установив контроль над государствами, которые расположены между Варшавой и Москвой”. Чтобы “вернуть свои территории” и “воплотить в жизнь давно терзающие ее представления “о справедливом мироустройстве”, по словам Медведева, Польша “вопреки здравому смыслу может пойти на крайне рискованные и неожиданные действия в регионе”.

“Будем справедливы: несмотря на весь геополитический азарт, Польша по-прежнему остается этаким “историческим лузером”. Государством “на заднем дворе”, которое в своем развитии серьезно отстает от ведущих западноевропейских стран”, - заявил он.

Официальную Варшаву Медведев также обвинил в “историческом польском антисемитизме” и проведении “русофобской ревизионистской политики”, которая по его словам, “не дает повода для оптимизма”.

“Эта страна все еще ждет удобного момента, чтобы снова залить кровью Восточную Европу ради достижения собственных целей”, - убеждён российский экс-президент.

Однако, по мнению Медведева, собственная история польского государства, которую он так подробно описал (с собственной перспективы) в своей статье, “уже в недалеком будущем способна отомстить им по полной программе” и продемонстрировать “свою зловещую цикличность”.

“Будем ли мы тогда грустить о крахе современной польской государственности? Не надо лукавить. Ответ может быть только один: безусловно нет!”, - резюмировал Медведев.

Напомним, 1 июля зампредседателя российского Совбеза прокомментировал заявления польского премьера о желании страны принять участие в программе НАТО Nuclear Sharing (по совместному использованию ядерного оружия). Он заявил, что потенциальное размещение ядерного оружия НАТО в Польше. приведёт к тому, что “исчезнут все”.

«Исчезнут все» — Медведев предупредил Польшу о последствиях просьбы разместить ядерное оружие НАТО