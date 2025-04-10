Опубликовано: 10.04.2025 19:48 , Обновлено: 10.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» заявил, что при «должной работе» по «усилению импортозамещения» Беларусь (вместе с Россией) сможет не только «догнать», но и «перегнать» западные государства.

«У нас есть сырье, у нас есть технологии. Пусть не самые передовые, но они есть», — сказал Лукашенко.

В этом контексте прозвучал пример про автомобили: «Ну, не на „Мерседесах“ поездим три-четыре года, пока их нынешнего уровня достигнем и, может быть, превзойдём».

Как альтернативу Лукашенко предложил продукцию «своих» школ: «У нас же есть компетенции и школы: „Москвич“, „Жигули“ и так далее». По его оценке, они «начали делать неплохие автомобили».

[info_b]По последним опубликованным данным Международного валютного фонда, валовой внутренний продукт Беларуси составляет 76,87 миллиарда долларов, России — 2,2 триллиона. Суммарный ВВП стран Евросоюза приближается к 20,3 триллионам долларов, в то время как Великобритания имеет ВВП в размере 3,73 триллиона, США — 30,34 триллиона долларов.[/info_b]

Схожим образом он предложил поступить и с гаджетами: «Телефоны эти мобильные, айпады и прочее мы купим и в Китае. Живём и пользуемся теми же телефонами, что и они».

По мнению Лукашенко, Беларусь и так может «одеть, накормить людей, защитить себя, перемещаться, строить, убирать улицы и прочее».

При этом он назвал срок, за который, по его расчётам, можно будет «догнать и перегнать»: «Три, четыре, пять лет — если мы будем этим путём идти и смотреть на своё развитие экономики, мы их догоним и перегоним».

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«Догнать и перегнать» — эти часто повторяющиеся слова из работ Ленина стали своеобразным политическим клише. Если бы в прошлом столетии существовало такое понятие, как «мем», эти слова можно было бы им назвать.

Большая популярность к ним пришла в 1957 году, когда их использовал первый секретарь ЦК КПСС Хрущёв. Тогда он публично заявил о намерении «догнать и перегнать Америку за три года по производству мяса, молока и масла на душу населения».

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