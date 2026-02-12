Опубликовано: 12.02.2026 13:04 , Обновлено: 12.02.2026

Москва пообещала не допустить в Беларуси приход к власти прозападных сил. Об этом 12 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова.

Риски того, что прозападные силы могут попытаться организовать в Беларуси так называемую “цветную революцию”, Захарова назвала “серьёзной угрозой, сомневаться в которой не приходится”. По мнению российского МИДа, с 2020 года “западники” так и “не отказались от своих устремлений оторвать братскую Республику от России” и ещё попытаются сделать это “любыми способами”.

“Готовятся к реваншу. Видимо, поджидают удобный момент”, - заявила Захарова.

При этом гипотетический госпереворот и приход к власти “западных агентов”, по мнению главы российской дипломатии “перечеркнул бы все достижения интеграционного строительства”. Для самой России Беларусь в этом случае, по словам Захаровой, превратился бы в “очередной очаг нестабильности” на границе.

“Мы с белорусскими союзниками не намерены просто сидеть сложа руки и наблюдать за всем этим”, — подчеркнула Захарова, похвалив белорусские власти за то, что те сделали всё необходимое для “зачистки страны от демократизаторских структур”, и напомнив об изменённой чуть больше года назад Концепции безопасности Союзного государства и договоре о взаимных гарантиях безопасности Беларуси и России. Именно в этих документах был зафиксирован переход к новому уровню стратегического сотрудничества: нападение на одного участника теперь считается нападением на все Союзное государство.

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