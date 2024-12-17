«Моё восхищение» - Лукашенко пригласил Папу Римского в Беларусь

Опубликовано: 17.12.2024 08:08 , Обновлено: 17.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря поздравил с днём рождения Папу Римского Франциска, которому сегодня исполняется 88 лет, и выразил надежду на личную встречу с понтификом.

Как сообщили в Администрации президента Беларуси, Лукашенко в официальном поздравлении отметил “высокий уровень взаимодействия” и “активное развитие отношений” между Беларусью и Ватиканом, которые стали возможны, по мнению белорусского лидера, именно благодаря усилиям Папы Римского Франциска.

“Позвольте подтвердить мое восхищение Вашими преданностью делу служения миру и пастве, силой веры и духа, умением дружить с открытыми сердцем и душой”, - отмечается в поздравлении.

Выразив надежду на личную встречу, Лукашенко заявил, что она могла бы “придть импульс всестороннему укреплению белорусско-ватиканских связей”.

“Будем очень рады видеть Вас на белорусской земле, где Вас искренне любят и ценят”, - говорится в поздравлении.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом посланник Папы Римского, апостольский нунций Анте Йозич после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко 23 августа назвал Республику “хорошим примером для всего мира” в сохранении “семейных ценностей”.

Посланник Папы Римского назвал Беларусь «хорошим примером для всего мира». В чем?