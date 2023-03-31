«Мой век заканчивается» — Лукашенко пообещал чиновникам не быть «хромой уткой»
Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и парламенту 31 марта заявил, что «его век заканчивается» и пообещал не быть «хромой уткой».
Он призвал «прекратить разговоры о наследственности».
«Мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить и тоже обсасывать и не говорить на эту тему», — заявил Лукашенко.
И пообещал не быть «хромой уткой».
«До последних своих дней в этой должности (я умирать не собираюсь) я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду “хромой уткой”, как это говорят. Вот объявил об уходе, «хромая утка». У меня достаточно полномочий для того, чтобы защитить свою страну, особенно сейчас», — сказал Лукашенко.
[info_b]Как пишет Википедия, «хромая утка» (англ. Lame duck) — в американском политическом сленге прозвище президента США, вскоре покидающего свой пост в результате проигрыша очередных выборов или исчерпания своего права выдвигать на них свою кандидатуру в соответствии с 22-й поправкой к Конституции США (в особенности после того, как выбран его преемник).
Согласно ТАСС, так называют президента, чей срок на посту главы государства близится к завершению, но он больше не может или не хочет переизбираться. [/info_b]
«Мой век заканчивается»
Кроме того Лукашенко заявил, что не планирует “подгонять” под себя конституцию Беларуси:
«Я просто думаю, сказать вам или не сказать. Но, коль уж такая драка началась. Многие говорят о том, что Лукашенко эту конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал».
И добавил: «Мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не буду».
[Telegram_widget url=“https://t.me/pul_1/8586”]
Он также заявил, что «многие за рубежом хотели бы, чтобы Лукашенко не было, значит надо делать наоборот», но это не значит, что он будет «держаться за эту должность».
«Нет, нет, и еще раз нет. […] Я больше других понимаю, что если не будет Лукашенко, то его детей будут давить со всех сторон. […] Будут издеваться над людьми в погонах. Я думаю об этом», — продолжил он.
Ранее Телеграф писал, что Лукашенко 31 марта во время послания белорусскому народу и парламенту прокомментировал размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия.
«Под плеткой жить больше не хотим» — Лукашенко впервые прокомментировал размещение в Беларуси ядерного оружия