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Опубликовано: 31.03.2023 12:45 , Обновлено: 31.03.2023

Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и парламенту 31 марта заявил, что «его век заканчивается» и пообещал не быть «хромой уткой».

Он призвал «прекратить разговоры о наследственности».

«Мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить и тоже обсасывать и не говорить на эту тему», — заявил Лукашенко.

И пообещал не быть «хромой уткой».

«До последних своих дней в этой должности (я умирать не собираюсь) я буду работать во благо нашей страны. Я никогда не буду “хромой уткой”, как это говорят. Вот объявил об уходе, «хромая утка». У меня достаточно полномочий для того, чтобы защитить свою страну, особенно сейчас», — сказал Лукашенко.

[info_b]Как пишет Википедия, «хромая утка» (англ. Lame duck) — в американском политическом сленге прозвище президента США, вскоре покидающего свой пост в результате проигрыша очередных выборов или исчерпания своего права выдвигать на них свою кандидатуру в соответствии с 22-й поправкой к Конституции США (в особенности после того, как выбран его преемник).

Согласно ТАСС, так называют президента, чей срок на посту главы государства близится к завершению, но он больше не может или не хочет переизбираться. [/info_b]

«Мой век заканчивается»

Кроме того Лукашенко заявил, что не планирует “подгонять” под себя конституцию Беларуси:

«Я просто думаю, сказать вам или не сказать. Но, коль уж такая драка началась. Многие говорят о том, что Лукашенко эту конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал».

И добавил: «Мой век заканчивается, и никакие конституции я под себя делать не буду».

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Он также заявил, что «многие за рубежом хотели бы, чтобы Лукашенко не было, значит надо делать наоборот», но это не значит, что он будет «держаться за эту должность».

«Нет, нет, и еще раз нет. […] Я больше других понимаю, что если не будет Лукашенко, то его детей будут давить со всех сторон. […] Будут издеваться над людьми в погонах. Я думаю об этом», — продолжил он.

Ранее Телеграф писал, что Лукашенко 31 марта во время послания белорусскому народу и парламенту прокомментировал размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия.

«Под плеткой жить больше не хотим» — Лукашенко впервые прокомментировал размещение в Беларуси ядерного оружия