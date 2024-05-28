"Мне казалось, они хороши, совершенны" - Лукашенко рассказал, какие свои произведения хотел опубликовать в районке

Опубликовано: 28.05.2024 17:06 , Обновлено: 28.05.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Форуме медийного сообщества в Могилеве поделился воспоминаниями из молодости и рассказал, какие свои произведения хотел опубликовать в шкловской районной газете. По словам главы государства, он носил их в редакцию за 15 км.

“Носил, писал стихи, как и все в те времена. Мне казалось, что они хороши, совершенны. Была колонка, где помещали стихи. Думал: наверное, и мои стихи могли бы поместить. Я пытаюсь их найти сейчас”, - рассказал президент.

И предположил, что, возможно, стихотворения лежат “где-то дома”. “Там тетрадка моя сохранилась. Я хранил ее долго. Потом перестал писать стихи. Сегодня я бы уже не написал, как и музыкой не смог бы заниматься”, - поделился Лукашенко.

По его словам, стихи бы он не написал сейчас, “потому что голова забита другими проблемами”. Также глава государства сказал, что, возможно, стал бы журналистом, если бы в годы его молодости было развито юнкоровское движение. “Не знаю, хорошо это было бы или плохо”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

Президента также спросили, о чем бы он писал сейчас, будучи журналистом. “Точно то [писал бы], что нас окружает, и то, что на пользу людям. С детства я видел недостатки сельской жизни. Я видел трудности, сложности, массу несправедливости. И мне страшно хотелось все это исправить”, - поделился глава государства.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как Лукашенко видит развитие белорусской государственной журналистики, телевидения в частности, и что, по его мнению, необходимо убрать из телеэфиров. «Как минимум мы не должны засорять свой эфир кровавыми, аморальными и пошлыми сюжетами”, - заявил президент.

«Надо усиливать пропаганду» — Лукашенко потребовал «не засорять» телевидение «кровавыми и пошлыми сюжетами»