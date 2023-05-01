Миссия МИД Беларуси в ООН призвала прекратить применение чрезмерной силы к протестующим

Опубликовано: 01.05.2023 12:06 , Обновлено: 01.05.2023

Миссия МИД Беларуси в СПЧ ООН и других международных организациях в Женеве 1 мая призвала прекратить применение "чрезмерной силы" по отношению к протестующим.

С таким заявлением белорусские дипломаты выступили 1 мая в рамках прохождения Францией в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН) очередного цикла Универсального периодического обзора.

Дипломаты из Беларуси заявили, что заметили “сохраняющиеся проблемы” в сфере защиты прав человека во Франции и рекомендовали Парижу “отказаться от практики использования односторонних принудительных мер, оказывающих существенное негативное воздействие на осуществление прав человека”.

Там обвинили власти Франции в “злоупотреблениях, чрезмерном и непропорциональном применения силы со стороны полиции, в том числе в отношении протестующих против политики правительства по социально-экономическим вопросам”.

Представители МИД Беларуси потребовали “обеспечить независимое расследование и привлечение всех виновных за нарушения прав протестующих”. А ещё рекомендовали французским властям обеспечить “более действенную социальную поддержку уязвимым категориям населения”.

Также МИД Беларуси потребовал от Парижа “принять меры по скорейшему искоренению практики безнаказанного совершения преступлений на почве ненависти, дискриминации в отношении мигрантов, этнических и религиозных меньшинств”.

В марте СПЧ ООН опубликовала доклад по Беларуси, в котором обвинила власти траны в нарушении прав челвоека. Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф щачивла, что в докладе говорится о “систематических”и “широко распространенных грубых нарушениях”.

В ответ в миссии Беларуси ответили, что в стране “обеспечены все базовые права человека: право на жизнь и безопасность, право на бесплатные и доступные образование, медицину, на труд и защиту в случае болезни”.

белорусские дипломаты заявили, что “ни один международный договор не дает права вмешиваться во внутренние дела суверенного государства под предлогом прав человека. Никто не владеет патентом на демократию”.

Ранее Телеграф сообщил, что в Министерстве иностранных дел Беларуси 13 апреля заявили, что «самым серьезным образом опасаются агрессивных действий польского руководства».

В МИД Беларуси объяснили, каких «агрессивных действий Польши» опасаются