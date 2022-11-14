Мирончикова-Иванова предложила провести альтернативную "Олимпиаду" в Минске

🎤 Мнение

Опубликовано: 14.11.2022 07:15 , Обновлено: 07.02.2023

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончикова-Иванова и ее тренер-муж Сергей Иванов рассказали в эфире гостелеканала СТВ, что в условиях санкций она ведёт борьбу "сама с собой". На ее выступления ходит мало людей, а конкуренция низкая. И как выход она предложила провести в Минске альтернативную "Олимпиаду".

“Все эти годы, что мы до этого выступали, а мы выступали здесь только на чемпионатах страны, все остальные старты были выездные. Там конкуренция и мировые люди, с которыми мы конкурировали и вместе росли. А сейчас мы боремся сами с собой. И, к сожалению, тяжело, что мало посещений людей”, - [link href=“https://ctv.by/u-nas-dvoynoy-ban-kak-belorusskim-legkoatletam-preodolet-evropeyskie-sankcii” rel=“noopener” target=“_blank”] призналась [/link] спортсменка.

По словам тренера Иванова, он ощущает себя “как в капкане”. Так как “россияне, легкая атлетика, они в дисквалификации находятся, и мы не можем вместе с ними выступать, потому что попадем под санкции”. А Мирончикова-Иванова уточнила, что и нейтральные спортсмены не торопятся приезжать на соревнования, в которых участвуют белорусы.

В качестве выхода спортсменка предложила создавать альтернативную систему соревнований, в которых она видит страны СНГ, Китай и Арабские Эмираты. Зачем это нужно спортсменам из этих стран, в отношении которых нет санкций, она не пояснила. А ещё предложила провести собственную “Олимпиаду” в Минске совместно с Россией.

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